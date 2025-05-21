Просто, дешево и быстро. Как и из чего сделать москитную сетку

Сделать москитную сетку таким способом можно до 30 минут

Если во время ремонта были повреждены москитные сетки на окнах, или они не пережили зиму и потрескались, то их можно сделать самостоятельно, сэкономив денег на новые.

Для самостоятельного изготовления сеток на окна точно понадобятся строительные инструменты и материалы, которые точно найдутся в супермаркете. Поэтапное объяснение о том, как сделать москитную сетку, есть на одном канале в YouTube.

Мужчина пояснил, что для изготовления понадобятся:

Сетка;

Пластиковый уголок 2,5 метра (применяемый при монтаже керамической плитки);

Клеевой пистолет;

Канцелярский нож;

Рулетка;

Карандаш.

Итак, работа начинается с того, что нужно измерить окно, где будет устанавливаться сетка.

Далее необходимо нарезать уголок по засечкам и загнуть его до необходимых размеров окна, собрав раму. Между двумя сторонами сетки можно еще сделать перепонку, чтобы рама держалась, а материал не провисал.

После этого нужно вырезать сетку и приклеить к уголку клеевым пистолетом. Вот и все.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно поставить подоконник без перекосов и щелей.