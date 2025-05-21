Рус

Просто, дешево та швидко. Як та з чого зробити москітну сітку

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Москітна сітка
Москітна сітка. Фото Колаж "Телеграфу"

Зробити москітну сітку таким способом можна до 30 хвилин

Якщо під час ремонту були пошкоджені москітні сітки на вікнах, або вони не пережили зиму і потріскались, то їх можна зробити самостійно, зекономивши грошей на нові.

Для самостійного виготовлення сіток на вікна точно знадобляться будівельні інструменти та матеріали, які точно знайдуться в супермаркеті. Поетапне пояснення про те, як зробити москітну сітку, є на одному каналі в YouTube.

Чоловік пояснив, що для виготовлення знадобляться:

  • Сітка;
  • Пластиковий кутник 2,5 метри (застосовують при монтажі керамічної плитки);
  • Клейовий пістолет;
  • Канцелярський ніж;
  • Рулетка;
  • Олівець.

Тож, робота починається з того, що потрібно виміряти вікно, де встановлюватиметься сітка.

Далі необхідно нарізати кутник по засічках і загнути його до необхідних розмірів вікна, зібравши раму. Між двома сторонами сітки можна ще зробити перетинку, аби рама трималась, а матеріал не провисав.

Після цього потрібно вирізати сітку і приклеїти до кутника клейовим пістолетом. Ось і все.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно поставити підвіконня без перекосів та щілин.

Теги:
#Лайфхак #Москітна сітка #Вікно