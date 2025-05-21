Просто, дешево та швидко. Як та з чого зробити москітну сітку

Зробити москітну сітку таким способом можна до 30 хвилин

Якщо під час ремонту були пошкоджені москітні сітки на вікнах, або вони не пережили зиму і потріскались, то їх можна зробити самостійно, зекономивши грошей на нові.

Для самостійного виготовлення сіток на вікна точно знадобляться будівельні інструменти та матеріали, які точно знайдуться в супермаркеті. Поетапне пояснення про те, як зробити москітну сітку, є на одному каналі в YouTube.

Чоловік пояснив, що для виготовлення знадобляться:

Сітка;

Пластиковий кутник 2,5 метри (застосовують при монтажі керамічної плитки);

Клейовий пістолет;

Канцелярський ніж;

Рулетка;

Олівець.

Тож, робота починається з того, що потрібно виміряти вікно, де встановлюватиметься сітка.

Далі необхідно нарізати кутник по засічках і загнути його до необхідних розмірів вікна, зібравши раму. Між двома сторонами сітки можна ще зробити перетинку, аби рама трималась, а матеріал не провисав.

Після цього потрібно вирізати сітку і приклеїти до кутника клейовим пістолетом. Ось і все.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно поставити підвіконня без перекосів та щілин.