Щось зробите не так і тепло буде тікати з кімнати. Покрокова інструкція з монтажу відкосів

Про цей етап ремонту точно не можна забувати й перед монтажем потрібно дізнатись, як це правильно зробити

Відкоси — є завершальним етапом монтажу вікон і відіграють важливу роль як у зовнішньому вигляді, так і в теплоізоляції приміщення. Їх можна зробити різними способами й для кожного з них потрібно знати послідовність дій, аби не переробляти.

Є кілька способів зробити відкоси — з пластику, гіпсокартону або штукатурки. Як правильно зробити відкоси, йдеться у "Кronos".

Як зробити відкоси

Якщо це пластикові відкоси, то їх монтаж починається з підготовки основи — очищення та вирівнювання стін навколо віконного отвору. Далі вимірюють габарити вікна та вирізають відповідні панелі з ПВХ. По периметру вікна фіксують стартові профілі, в які вставляють панелі, після чого фіксують їх монтажною піною. Далі приклеюють пластикові кутики чи F-профіль.

Коли це відкоси з гіпсокартону, то тут така послідовність:

Зробити точні заміри глибини та висоти пройому; Вирізати листи гіпсокартону відповідно до замірів; Нанести клейову суміш на гіпсокартон і щільно притиснути до стіни. Після висихання клею ретельно заповнити залишені пустоти герметиком. Зверніть увагу: при розширенні герметик може збільшитись у розмірах утричі, що здатне пошкодити панель; Провести шпаклювання швів і стиків. Нанести фінішну шпаклівку. Відшліфувати поверхню та пофарбувати відкоси у бажаний колір.

Щоб зробити відкоси з штукатурки, спершу необхідно акуратно зрізати залишки монтажної піни, що виступають за межі віконного пройому. Далі на шви наноситься герметик. Щоб не забруднити віконну раму та фурнітуру, їх закривають захисною плівкою або малярною стрічкою. Поверхню відкосів очищають щіткою від пилу та дрібного сміття, після чого обробляють ґрунтовкою. Штукатурну суміш наносять згідно з рекомендаціями виробника. Після повного висихання штукатурки відкоси шліфують, знову покривають ґрунтом і фарбують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно поставити підвіконня без перекосів та щілин.