Не обов'язково псувати стіни цвяхами. Як повісити картину чи фоторамку

З цими лайфхаками не прийдеться псувати стіни

Картину чи фоторамку можна повісити на стіну без цвяхів. Для цього знадобляться звичайні канцелярські чи будівельні товари, наприклад кнопки чи гачки.

Варіант кріплення картини чи фоторамки треба обирати виходячи з того, яка їх вага, бо важку картину, наприклад, скріпка не витримає. В магазині "Рrint4you" навели приклади, як можна повісити ці елементи інтер'єру без псування стін.

На що можна повісити легкі картини чи рамки для фото

Для них можна використати:

Двосторонній скотч. Підходить для легких картин, фотографій та дзеркал. Може витримувати й важкі навантаження, адже є різні його види — для будівництва, металу, пластику, дерева тощо;

Підходить для легких картин, фотографій та дзеркал. Може витримувати й важкі навантаження, адже є різні його види — для будівництва, металу, пластику, дерева тощо; Гачки на двосторонньому скотчі. Спеціальні гачки з пластику або металу, які кріпляться до стіни без свердління;

Спеціальні гачки з пластику або металу, які кріпляться до стіни без свердління; Липучки. Вони також не потребують умінь та застосування інших інструментів;

Вони також не потребують умінь та застосування інших інструментів; Портновські шпильки. Чудово підходять для закріплення паперу або петель з нитки чи жилки;

Чудово підходять для закріплення паперу або петель з нитки чи жилки; Навіть звичайна скріпка може слугувати гачком — достатньо трохи змінити її форму та закріпити за допомогою клею для кращої фіксації;

Канцелярські кнопки, наприклад пластикові моделі із металевими наконечниками чи класичні металеві варіанти із плоским капелюшком. Перші зручно використовувати для оформлення плакатів чи постерів. Другі також придатні для кріплення, хоча вимагають трохи більше зусиль;

наприклад пластикові моделі із металевими наконечниками чи класичні металеві варіанти із плоским капелюшком. Перші зручно використовувати для оформлення плакатів чи постерів. Другі також придатні для кріплення, хоча вимагають трохи більше зусиль; Рідкі цвяхи забезпечують надійне та довготривале з'єднання. Однак у разі, якщо виникне потреба зняти або перевісити елемент декору, це стане проблематичним — є ризик пошкодити як стіну, так і саму картину;

забезпечують надійне та довготривале з'єднання. Однак у разі, якщо виникне потреба зняти або перевісити елемент декору, це стане проблематичним — є ризик пошкодити як стіну, так і саму картину; Клейка маса — це готові липкі смужки, що нагадують пластилін. Ідеальні для тимчасового кріплення легких зображень, оскільки легко знімаються і не залишають слідів. Водночас, з часом маса може втратити клейкі властивості, тому рекомендується періодично її оновлювати.

— це готові липкі смужки, що нагадують пластилін. Ідеальні для тимчасового кріплення легких зображень, оскільки легко знімаються і не залишають слідів. Водночас, з часом маса може втратити клейкі властивості, тому рекомендується періодично її оновлювати. Гачок-павучок — це спеціальне кріплення, яке має гачок з одного боку та кілька металевих стрижнів з іншого. Його потрібно обережно вбити у стіну, після чого повісити картину. Видалити гачок можна за допомогою плоскогубців — залишаться лише невеликі отвори. Такі гачки доступні з різною вантажопідйомністю — від 2 до 10 кг.

Тим часом для важких картин чи фоторамок потрібно взяти рейки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може вдома допомогти двосторонній скотч.