Урожай без боли в спине: как сделать на огороде высокие грядки (фото, видео)

На даче можно использовать для грядок старый шифер, только нужно его перед этим хорошо отчистить

Высокие грядки, их иногда называют французскими или теплыми грядками — тренд последних лет, который добрался и до Украины. За такими грядками гораздо легче ухаживать, а главное прогреваются они солнцем лучше обычных.

Делать такие грядки можно из разных материалов, например поддонов, бутылок, шифера, дерева и даже лозы. Главное нужно сразу думать, будете ли вы использовать парники. Опытные огородники советуют делать грядки такой длины как парники стандартных размеров или же у вас есть, чтобы потом не перерабатывать.

Пластиковые бутылки помогут сделать высокую грядку

Грядки нужно делать с юга на север, если делать по другому – первая грядка будет прогреваться лучше других. Расстояние между грядками лучше делать больше, чтобы было удобно их обрабатывать.

Высокие грядки также могут быть элементом декора.

На больших грядках можно установить дополнительные конструкции.

Высокие грядки из стеклянных бутылок

Если делать грядки из шифера или других материалов, которые не скрепляются между собой, есть лайфхак в виде бруса, который крепится на профиль для гипсокартона или уголок поперек грядок. Уголок цепляется за шифер, а брусья или доски не дают конструкции распадаться. Если делать грядки из лозы – картина на даче будет очень пасторальной.

Высокие грядки из лозы

Высокие грядки можно делать на год или постоянными. Лучше всего для постоянных грядок сделать их осенью и засыпать листьями. Тогда к весне земля "уляжется", а листья станут компостом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как из поддонов сделать садовую мебель. Есть несколько интересных идей, но есть и некоторые правила.