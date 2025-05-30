Врожай без болю в спині: як зробити на городі високі грядки (фото, відео)

На дачі можна використати для грядок старий шифер, тільки треба його перед цим гарно відчистити

Високі грядки, їх іноді ще називають французькими або теплими грядками — тренд останніх років, який дістався і до України. За такими грядками набагато легше доглядати, а головне прогріваються вони сонцем краще ніж звичайні.

Робити такі грядки можна з різних матеріалів, наприклад, піддонів, пляшок, шиферу, дерева та навіть лози. Головне потрібно одразу думати, чи будете ви використовувати парники. Досвідчені городники радять робити грядки такої довжини як парники стандартних розмірів або ж наявні у вас, щоб потім не переробляти.

Пластикові пляшки допоможуть зробити високу грядку

Грядки потрібно робити з півдня на північ, якщо робити по іншому — перша грядка буде прогріватися краще, ніж інші. Відстань між грядками краще робити більшу, щоб було зручно їх обробляти.

Високі грядки можуть бути також елементом декору

На високих грядках можна встановити додаткові конструкції

Високі грядки зі скляних пляшок

Якщо робити грядки із шиферу чи інших матеріалів, які не скріплюються між собою, є лайфхак у вигляді бруса, який кріпиться на профіль для гіпсокартону або ж кутник впоперек грядок. Кутник чіпляється за шифер, а бруси чи дошки не дають конструкції розпастися. Якщо робити грядки з лози — картина на дачі буде дуже пасторальною.

Високі грядки з лози

Високі грядки можна робити на один рік чи постійними. Найкраще для постійних грядок, зробити їх восени та засипати листям. Тоді до весни земля "уляжеться", а листя стане компостом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з піддонів зробити садові меблі. Є кілька цікавих ідей, але є й певні правила.