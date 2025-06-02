Чтобы потом снова не сверлить стены. Как правильно повесить телевизор

Для всех членов семьи должно быть комфортно смотреть телевизор

Вешание телевизора на стену кажется простым делом, однако одна ошибка может испортить весь комфорт просмотра. Слишком высокое расположение экрана не только может быть неудобным, но и дискомфортным.

Поэтому перед тем, как браться за крепление, стоит знать несколько важных правил. О них рассказали в "Моуо".

Оптимальная высота для установки телевизора на стену – около 1 метра от пола. Однако точную высоту легко определить самостоятельно, учитывая средний рост членов семьи.

Чтобы рассчитать его, нужно:

измерить рост каждого члена семьи, кто будет смотреть телевизор; добавить все значения и разделить на их количество – получить средний показатель; центр экрана желательно разместить примерно на уровне глаз при сидении.

Хотя в инструкции к телевизорам редко указывают точную высоту крепления, есть некоторые рекомендации, в частности, чтобы угол взгляда от центра экрана не превышал 30°. В зависимости от диагонали экрана устройство следует вешать на высоте от 75 см до 1,2 м.

Также важно учитывать высоту мебели в комнате. Например, чем выше диван или комод, тем выше следует поднимать экран во избежание наклона головы вниз или вверх. Идеальное положение – когда не нужно поднимать голову в неестественное положение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно установить розетки в квартире.