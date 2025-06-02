Щоб потім знову не свердлити стіни. Як правильно повісити телевізор

Для всіх членів родини має бути комфортно дивитись телевізор

Вішання телевізора на стіну здається простою справою, однак одна помилка може зіпсувати весь комфорт перегляду. Надто високе розташування екрана не лише може бути незручним, а й дискомфортним.

Тож перед тим, як братись за кріплення, варто знати кілька важливих правил. Про них розповіли у "Моуо".

Оптимальна висота для встановлення телевізора на стіну — близько 1 метра від підлоги. Проте точну висоту легко визначити самостійно, врахувавши середній зріст членів родини.

Щоб розрахувати його, потрібно:

виміряти зріст кожного члена сім’ї, хто буде дивитись телевізор; додати всі значення та поділити на їх кількість — отримати середній показник; центр екрана бажано розмістити приблизно на рівні очей при сидінні.

Хоча в інструкції до телевізорів рідко вказують точну висоту кріплення, але є деякі рекомендації, зокрема, щоб кут погляду від центру екрана не перевищував 30°. Залежно від діагоналі екрана, пристрій варто вішати на висоті від 75 см до 1,2 м.

Також важливо враховувати висоту меблів у кімнаті. Наприклад, чим вище диван чи комод, тим вище слід підіймати екран, щоб уникнути нахилу голови вниз або вгору. Ідеальне положення — коли не потрібно піднімати голову в неприродне положення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як самостійно встановити розетки в квартирі.