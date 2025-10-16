Без света и без связи: как восстановить интернет во время отключений

Понадобится всего два прибора

Россияне вернулись к регулярным ударам по энергетической инфраструктуре, что приводит к аварийным отключениям света. Работать в условиях блекаута становится все труднее, особенно, когда отсутствует интернет-соединение.

"Телеграф" расскажет, что делать, когда во время отключений нет доступа к сети. Несколько простых шагов помогут заживить роутер и вернуть интернет для выполнения необходимых задач.

В Украине при отключении света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к повербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг.

xPON (пассивная оптическая сеть) – это современный стандарт подключения к интернету, позволяющий значительно снизить энергопотребление устройств.

Благодаря этому сеть может функционировать даже при отключении света. Главное условие – подсоединить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время отключений света в сеть вернулись серьезные скачки напряжения. Запомните, какие домашние приборы быстрее всего сгорают от таких перепадов.

.