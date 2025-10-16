Без світла і без зв’язку: як відновити інтернет під час відключень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Знадобиться лише два прилади
Росіяни повернулися до регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі, що призводить до аварійних відключень світла. Працювати в умовах блекауту стає все важче, особливо коли відсутнє інтернет-з'єднання.
"Телеграф" розповість, що робити, коли під час відключень немає доступу до мережі. Кілька простих кроків допоможуть заживити роутер і повернути інтернет для виконання необхідних задач.
В Україні під час відключень світла домашній інтернет може працювати завдяки технології xPON, якщо роутер і ONU підключити до повербанка. Для мобільного інтернету універсального рішення немає, але працює національний роумінг.
xPON (пасивна оптична мережа) – це сучасний стандарт підключення до інтернету, який дозволяє значно знизити енергоспоживання пристроїв.
Завдяки цьому мережа може функціонувати навіть у разі відключення світла. Головна умова – під’єднати роутер та оптичний термінал (ONU) до повербанка. Це забезпечить стабільний інтернет-зв’язок для вашого дому.
Раніше "Телеграф" розповідав, що під час відключень світла у мережу повернулися серйозні стрибки напруги. Запам'ятайте, які домашні прилади найшвидше згорають від таких перепадів.