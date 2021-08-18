Укр

Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон готовится стать мамой во второй раз

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон готовится стать мамой во второй раз Новость обновлена 18 августа 2021, 09:38
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Супруг голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон сообщил о скором пополнении в их семье.

В июле 2021 года в сети появился слух, что известная голливудская актриса, звезда "Мстителей", Скарлетт Йоханссон готовится снова стать мамой. Поклонники актрисы решили, что затворнический образ жизни, который она вела в последнее время, связан с беременностью, но доказательств этого не было.

Однако, во время одного из выступлений на стендап-концерте в Коннектикуте супруг Скарлетт Колин Жост не удержался и сообщил, что они вскоре станут родителями. Об этом сообщает издание Page Six.

"У нас будет ребенок, это здорово" — признался аудитории Жост.

Сама актриса пока никаких комментариев по этому поводу не давала.

Отметим, что для Скарлетт Йоханссон это второй ребенок. У актрисы уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французом Роменом Дауриаком. Для Колина Жоста будущий малыш — первенец.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились в 2020 году после трех лет отношений.

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