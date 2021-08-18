Зірка "Месників" Скарлетт Йоханссон готується стати мамою вдруге

Чоловік голлівудської актриси Скарлетт Йоханссон повідомив про майбутнє поповнення в їх сім’ї.

У липні 2021 року в мережі з’явився слух, що відома голлівудська актриса, зірка "Месників", Скарлетт Йоханссон готується знову стати мамою. Шанувальники акторки вирішили, що відлюдний спосіб життя, який вона вела останнім часом, пов’язаний з вагітністю, але доказів цьому не було.

Однак, під час одного з виступів на стендап-концерті в Коннектикуті чоловік Скарлетт Колін Жост не втримався і повідомив, що вони незабаром стануть батьками. Про це повідомляє видання Page Six.

"У нас буде дитина, це чудово" — зізнався аудиторії Жост.

Сама актриса поки ніяких коментарів з цього приводу не давала.

Відзначимо, що для Скарлетт Йоханссон це друга дитина. У актриси вже є 6-річна дочка Роуз від попереднього шлюбу з французом Роменом Дауріаком. Для Коліна Жоста майбутній малюк — первісток.

Нагадаємо, що Скарлетт Йоханссон і Колін Жост одружилися в 2020 році після трьох років стосунків.