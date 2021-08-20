"А что такого?": Анастасия Приходько заявила, что готова дать интервью российским телеканалам

Заслуженная артистка Украины рассказала, что согласна дать интервью в России и назвала причину.

Известная певица Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, несмотря на то, что живет и продолжает строить карьеру в Украине, призналась, что она не прочь дать интервью в стране-агрессоре России.

Об этом звезда рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Готова принять. А что тут такого? Я уже не вижу ничего плохого в этом. Я не принадлежу никому, всё, что я могла сделать, я сделала для этой страны и не афишировала этого. 7 лет жизни положила на борьбу за независимость! Итог очевиден. А теперь, с кем хочу, с тем и говорю. Ах да, совсем забыла: "я артист — я вне политики". Достаточно. Я уже побыла в этой шкуре и вынесла слишком много достойных уроков", — рассказала Приходько.

Напомним, что популярность певица получила сначала в России, завоевав победу в проекте "Фабрика звезд-7". После этого артистка подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2019 году Приходько представляла РФ на песенном конкурсе Евровидение, который состоялся в Москве, где заняла одиннадцатое место.

Полный текст интервью с Приходько читайте в материале "Телеграфа".