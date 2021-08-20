Рус

"А що такого?": Анастасія Приходько заявила, що готова дати інтерв’ю російським телеканалам

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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"А що такого?": Анастасія Приходько заявила, що готова дати інтерв’ю російським телеканалам Новина оновлена 20 серпня 2021, 17:11
Анастасія Приходько

Заслужена артистка України розповіла, що згодна дати інтерв’ю в Росії і назвала причину.

Відома співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, незважаючи на те, що живе і продовжує будувати кар’єру в Україні, зізналася, що вона не проти дати інтерв’ю в країні-агресорці Росії.

Про це зірка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Готова прийняти. А що тут такого? Я вже не бачу нічого поганого в цьому. Я не належу нікому, все, що я могла зробити, я зробила для цієї країни і не афішувала цього. 7 років життя поклала на боротьбу за незалежність! Підсумок очевидний. А тепер, з ким хочу, з тим і говорю. Ах так, зовсім забула: "я артист — я поза політикою". Досить. Я вже побула в цій шкурі і винесла занадто багато гідних уроків ", — розповіла Приходько.

Нагадаємо, що популярність співачка отримала спочатку в Росії, завоювавши перемогу в проекті "Фабрика зірок-7". Після цього артистка підписала контракт з продюсером Костянтином Меладзе. У 2019 Приходько представляла РФ на пісенному конкурсі Євробачення, який відбувся в Москві, де посіла одинадцяте місце.

Повний текст інтерв’ю з Приходько читайте в матеріалі "Телеграфа".

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