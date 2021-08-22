Укр

Британского режиссера, перепутавшего Украину с Россией, госпитализировали после закрытия ОМКФ

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Британского режиссера, перепутавшего Украину с Россией, госпитализировали после закрытия ОМКФ Новость обновлена 22 августа 2021, 20:27
Терри Гиллиам

Британского режиссера Терри Гиллиам госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля.

В субботу, 21 августа, состоялось закрытия Одесского международного кинофестиваля, которое посетил британский кинорежиссер Терри Гиллиам. Мужчина отличился "перлом": во время благодарственной речи он перепутал Украину и Россию.

Но на этом "приключения" режиссера в Одессе не закончились. Как сообщает телеграм-канал "Одесса INFO", Терри Гиллиама сразу же после выступления госпитализировали.

Сообщается, что состояние кинорежиссера удалось стабилизировать, однако причина госпитализации неизвестна.

"Видимо переволновался" — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее, "Телеграф" писал, что 21 августа в Одессе стартовал Вышиванковый фестиваль, который продлится до Дня независимости Украины 24 августа.

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