Британського режисера Террі Гілліам госпіталізували після закриття Одеського кінофестивалю.

У суботу, 21 серпня, відбулося закриття Одеського міжнародного кінофестивалю, який відвідав британський кінорежисер Террі Гілліам. Чоловік відзначився "перлом": під час вдячній промові він переплутав Україну і Росію.

Але на цьому "пригоди" режисера в Одесі не закінчилися. Як повідомляє телеграм-канал "Одеса INFO", Террі Гілліама відразу ж після виступу госпіталізували.

Повідомляється, що стан кінорежисера вдалося стабілізувати, однак причина госпіталізації невідома.

"Мабуть перехвилювався" — йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Раніше, "Телеграф" писав, що 21 серпня в Одесі стартував Вишиванковий фестиваль, який триватиме до Дня незалежності України 24 серпня.