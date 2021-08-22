Укр

Юрий Горбунов умилил сеть совместным снимком своих сыновей: "Парни знакомятся"

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Юрий Горбунов умилил сеть совместным снимком своих сыновей: "Парни знакомятся" Новость обновлена 22 августа 2021, 19:07
Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов наслаждается первыми днями с новорожденным сыном.

Известная пара телеведущих, Катя Осадчая и Юрий Горбунов 19 августа 2021 года во второй раз стали родителями — несменная ведущая "Светской жизни" подарила мужу еще одного наследника.

Спустя пару дней после родов многодетную мамочку отпустили домой, где Горбунов приготовил ей приятный сюрприз. Вместе со старшим сыном Иваном они украсили их дом шариками и с нетерпением ждали маму и новорожденного малыша.

Также, на своей странице в Инстаграм Юрий Горбунов опубликовал милое фото, на котором показал своих сыновей.

"Привет, братик. Наши парни знакомятся" — подписал снимок счастливый отец.

В комментариях подписчики восхищаются мальчиками и желают им, и их родителям много приятностей.

Ранее, "Телеграф" писал, что Катя Осадчая поразила своим внешним видом сразу после рождения третьего ребенка.

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