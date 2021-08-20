"Будто не рожала!": Катя Осадчая показала, как выглядит сразу после родов (фото)
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Украинская телеведущая поразила внешним видом после рождения третьего ребенка.
Украинская журналистка и ведущая передачи "Світське життя" Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения сына 19 августа.
37-летняя звезда опубликовала в Инстаграме свежие фото, на которых она позирует с аккуратным, нежным макияжем, а ее волосы собраны в хвост.
"Спасибо за такое невероятное количество поздравлений !!! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя", — написала Осадчая в новом посте.
Первые два снимка сделаны на фоне праздничных надувных шариков.
Телеведущая буквально нарвалась на комплименты своих коллег и поклонников своим безупречным видом после рождения третьего ребенка.
Напомним, что Екатерина Осадчая и телеведущий и актер Юрий Горбунов связали себя узами брака в 2017 году. Тогда же у них родился общий сын — Иван. У Екатерины есть еще и старший сын — Илья, которого она родила в браке с первым мужем, бизнесменом Олегом Полищуком.
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