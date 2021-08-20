Укр

"Будто не рожала!": Катя Осадчая показала, как выглядит сразу после родов (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Будто не рожала!": Катя Осадчая показала, как выглядит сразу после родов (фото) Новость обновлена 20 августа 2021, 12:33
Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая поразила внешним видом после рождения третьего ребенка.

Украинская журналистка и ведущая передачи "Світське життя" Катя Осадчая показала, как выглядит после рождения сына 19 августа.

37-летняя звезда опубликовала в Инстаграме свежие фото, на которых она позирует с аккуратным, нежным макияжем, а ее волосы собраны в хвост.

"Спасибо за такое невероятное количество поздравлений !!! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя", — написала Осадчая в новом посте.

Первые два снимка сделаны на фоне праздничных надувных шариков.

Катя Осадчая
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Катя Осадчая

Телеведущая буквально нарвалась на комплименты своих коллег и поклонников своим безупречным видом после рождения третьего ребенка.

Катя Осадчая
Катя Осадчая

Напомним, что Екатерина Осадчая и телеведущий и актер Юрий Горбунов связали себя узами брака в 2017 году. Тогда же у них родился общий сын — Иван. У Екатерины есть еще и старший сын — Илья, которого она родила в браке с первым мужем, бизнесменом Олегом Полищуком.

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