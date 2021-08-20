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"Ніби не народжувала!": Катя Осадча показала, як виглядає відразу після пологів (фото)

Автор
Т. Кармазіна
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"Ніби не народжувала!": Катя Осадча показала, як виглядає відразу після пологів (фото) Новина оновлена 20 серпня 2021, 12:33
Катерина Осадча

Українська телеведуча вразила зовнішнім виглядом після народження третьої дитини.

Українська журналістка і ведуча передачі "Світське життя" Катя Осадча показала, як виглядає після народження сина 19 серпня.

37-річна зірка опублікувала в Інстаграмі свіжі фото, на яких вона позує з акуратним, ніжним макіяжем, а її волосся зібране у хвіст.

"Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім‘я", — написала Осадча в новому пості.

Перші два знімка зроблені на тлі святкових надувних кульок.

Катя Осадча
Катя Осадча
Катя Осадча
Катя Осадча

Телеведуча буквально нарвалася на компліменти своїх колег і шанувальників своїм бездоганним виглядом після народження третьої дитини.

Катя Осадча
Катя Осадча

Нагадаємо, що Катерина Осадча та телеведучий і актор Юрій Горбунов зв’язали себе узами шлюбу в 2017 році. Тоді ж у них народився спільний син — Іван. У Катерини є ще й старший син — Ілля, якого вона народила в шлюбі з першим чоловіком, бізнесменом Олегом Поліщуком.

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