Юрій Горбунов розчулив мережу спільним знімком своїх синів: "Хлопці знайомляться"

Юрій Горбунов насолоджується першими днями з новонародженим сином.

Відома пара телеведучих, Катя Осадча та Юрій Горбунов 19 серпня 2021 року вдруге стали батьками — незмінна ведуча "Світського життя" подарувала чоловікові ще одного спадкоємця.

Через пару днів після пологів багатодітну матусю відпустили додому, де Горбунов приготував їй приємний сюрприз. Разом зі старшим сином Іваном вони прикрасили їх будинок кульками та з нетерпінням чекали маму і новонародженого малюка.

Також, на своїй сторінці в Інстаграм Юрій Горбунов опублікував миле фото, на якому показав своїх синів.

"Привіт, братик. Наші хлопці знайомляться" — підписав знімок щасливий батько.

У коментарях підписники захоплюються хлопчиками та бажають їм, і їхнім батькам багато приємностей.

Раніше, "Телеграф" писав, що Катя Осадча вразила своїм зовнішнім виглядом відразу після народження третьої дитини.