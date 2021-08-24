Старушка из США выбросила омара в море и стала героиней мемов: собрали лучшие для вас

Женщина в возрасте 101 года продолжает ловить омаров в море, но сеть ее запомнит не за это.

Пожилая женщина из штата Мэн (США) Вирджиния Оливер недавно стала героем американских СМИ за свою преданность любимому делу. Однако один небрежный кадр позволил ей заодно стать популярным героем мемов.

Как пишет CBS, 101-летняя женщина с семи лет выходит в море, где помогает с ловлей омаров.

Сначала она делала это со своим отцом, а теперь помогает сыну, 78-летнему Максу Оливеру.

Самая старая ловец омаров регулярно с мая по ноябрь трижды в неделю поднимается на судно, чтобы делать, как считается, одну из самых опасных работ в США.

Недавно один из ракообразных порезал ее клешней так сильно, что пришлось накладывать семь швов. Однако слова доктора о том, что ей не стоит заниматься подобными делами не возымели должного эффекта.

"Ну, мне все равно, что он думает!", — сказала Оливер.

По ее словам, она бросит любимое занятие лишь когда умрет.

Впрочем, в сети ее явно запомнят не за это. На одном из кадров женщина настолько непринужденно и уверенно выбрасывает назад в море мелкого омара, что это не могло не привлечь внимания смешных картинок.

Вирджиния Оливер мэм

"Тупая фигня" - "обязанности"

"Я" - "тупая ерунда"

"Моя работа в розничной торговле" - "мои надежды и мечты"

"Штамм Дельта" - "мои планы на осень"

"Август" - "весь мой список дел"

"Да, это я. Вы наверное удивитесь тому, как я оказался в этой ситуации"

Как сообщалось в сети недавно стал очень популярный мэм про котов, покупающих "рыбов".