Старенька з США викинула омара в море і стала героїнею мемів: зібрали кращі для вас

Жінка у віці 101 року продовжує ловити омарів в морі, але мережа її запам’ятає не за це.

Літня жінка зі штату Мен (США) Вірджинія Олівер недавно стала героєм американських ЗМІ за свою відданість улюбленій справі. Однак один недбалий кадр дозволив їй заодно стати популярним героєм мемів.

Як пише CBS, 101-річна жінка з семи років виходить в море, де допомагає з ловом омарів.

Спочатку вона робила це зі своїм батьком, а тепер допомагає синові, 78-річному Максу Оліверу.

Найстаріша ловець омарів регулярно з травня по листопад тричі на тиждень піднімається на судно, щоб робити, як вважається, одну з найнебезпечніших робіт в США.

Нещодавно один з ракоподібних порізав її клешнею так сильно, що довелося накладати сім швів. Однак слова доктора про те, що їй не варто займатися подібними справами не мали належного ефекту.

"Ну, мені все одно, що він думає!", — сказала Олівер.

За її словами, вона кине улюблене заняття лише коли помре.

Втім, в мережі її явно запам’ятають не за це. На одному з кадрів жінка настільки невимушено і впевнено викидає назад в море дрібного омара, що це не могло не привернути уваги смішних картинок.

Вірджинія Олівер мем

"Тупа фігня" — "обов’язки"

"Я" — "тупа дурниця"

"Моя робота в роздрібній торгівлі" — "мої надії і мрії"

"Штам Дельта" — "мої плани на осінь"

"Серпень" — "весь мій список справ"

"Так, це я. Ви напевно здивуєтеся тому, як я опинився в цій ситуації"

Як повідомлялося в мережі недавно став дуже популярний мем про котів, які купують "рибів".