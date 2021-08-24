Рус

Старенька з США викинула омара в море і стала героїнею мемів: зібрали кращі для вас

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
17
Старенька з США викинула омара в море і стала героїнею мемів: зібрали кращі для вас Новина оновлена 23 серпня 2021, 14:54

Жінка у віці 101 року продовжує ловити омарів в морі, але мережа її запам’ятає не за це.

Літня жінка зі штату Мен (США) Вірджинія Олівер недавно стала героєм американських ЗМІ за свою відданість улюбленій справі. Однак один недбалий кадр дозволив їй заодно стати популярним героєм мемів.

Як пише CBS, 101-річна жінка з семи років виходить в море, де допомагає з ловом омарів.

Спочатку вона робила це зі своїм батьком, а тепер допомагає синові, 78-річному Максу Оліверу.

Найстаріша ловець омарів регулярно з травня по листопад тричі на тиждень піднімається на судно, щоб робити, як вважається, одну з найнебезпечніших робіт в США.

Нещодавно один з ракоподібних порізав її клешнею так сильно, що довелося накладати сім швів. Однак слова доктора про те, що їй не варто займатися подібними справами не мали належного ефекту.

"Ну, мені все одно, що він думає!", — сказала Олівер.

За її словами, вона кине улюблене заняття лише коли помре.

Втім, в мережі її явно запам’ятають не за це. На одному з кадрів жінка настільки невимушено і впевнено викидає назад в море дрібного омара, що це не могло не привернути уваги смішних картинок.

Вірджинія Олівер мем
Вірджинія Олівер мем
"Тупа фігня" — "обов’язки"
"Тупа фігня" — "обов’язки"
"Я" — "тупа дурниця"
"Я" — "тупа дурниця"
"Моя робота в роздрібній торгівлі" — "мої надії і мрії"
"Моя робота в роздрібній торгівлі" — "мої надії і мрії"
"Штам Дельта" — "мої плани на осінь"
"Штам Дельта" — "мої плани на осінь"
"Серпень" — "весь мій список справ"
"Серпень" — "весь мій список справ"
"Так, це я. Ви напевно здивуєтеся тому, як я опинився в цій ситуації"
"Так, це я. Ви напевно здивуєтеся тому, як я опинився в цій ситуації"

Як повідомлялося в мережі недавно став дуже популярний мем про котів, які купують "рибів".

До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
Україна
До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер