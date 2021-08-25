Какой праздник 25 августа: народные приметы и запреты

25 августа предки прозвали Фотя Поветенный.

В среду, 25 августа, православные почитают память святых Аникита и Фотия. По-другому праздник называют День Святого огня, Праздник огня.

Аникит и Фотий приходились друг другу племянником и дядей. Из-за отказа отречься от христианства их жестоко убили, однако за свою жизнь они сумели обернуть многих в веру. Помимо этого, преподобный Фотий за жизнь вылечил много людей.

В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Считалось, что в этот день там может шкодничать домовой.

К этому дню поспевает черемуха, поэтому начинался сбор ягоды, из которой делали настойки, варили варенье и компоты, сушили.

Что нельзя делать 25 августа:

Нельзя в этот день устраивать шумные вечеринки и употреблять алкоголь.

Запрещается ссориться с близкими людьми.

Нельзя затевать серьезные разговоры и пытаться выяснять отношения.

Запрещается отправляться на рыбалку.

Нельзя отлынивать от работы.

Приметы на 25 августа: