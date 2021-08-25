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Какой праздник 25 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Какой праздник 25 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 24 августа 2021, 16:34
Праздник 25 августа 2021

25 августа предки прозвали Фотя Поветенный.

В среду, 25 августа, православные почитают память святых Аникита и Фотия. По-другому праздник называют День Святого огня, Праздник огня.

Аникит и Фотий приходились друг другу племянником и дядей. Из-за отказа отречься от христианства их жестоко убили, однако за свою жизнь они сумели обернуть многих в веру. Помимо этого, преподобный Фотий за жизнь вылечил много людей.

В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Считалось, что в этот день там может шкодничать домовой.

К этому дню поспевает черемуха, поэтому начинался сбор ягоды, из которой делали настойки, варили варенье и компоты, сушили.

Что нельзя делать 25 августа:

  • Нельзя в этот день устраивать шумные вечеринки и употреблять алкоголь.
  • Запрещается ссориться с близкими людьми.
  • Нельзя затевать серьезные разговоры и пытаться выяснять отношения.
  • Запрещается отправляться на рыбалку.
  • Нельзя отлынивать от работы.

Приметы на 25 августа:

  • Если с утра на траве изморозь — урожай озимых будет хорошим.
  • Если 25 августа день выдался пасмурным и дождливым — ясных теплых дней ранней осенью будет мало.
  • Если кошка моет шерсть на голове — будет тепло и солнечно.
  • Если на Фотю Поветенного ясно и тепло — уродится белый гриб.
  • Фотя-Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт.
  • Курительная трубка трещит при курении — к дождю.
  • Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
  • Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.
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