Какой праздник 25 августа: народные приметы и запреты
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25 августа предки прозвали Фотя Поветенный.
В среду, 25 августа, православные почитают память святых Аникита и Фотия. По-другому праздник называют День Святого огня, Праздник огня.
Аникит и Фотий приходились друг другу племянником и дядей. Из-за отказа отречься от христианства их жестоко убили, однако за свою жизнь они сумели обернуть многих в веру. Помимо этого, преподобный Фотий за жизнь вылечил много людей.
В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Считалось, что в этот день там может шкодничать домовой.
К этому дню поспевает черемуха, поэтому начинался сбор ягоды, из которой делали настойки, варили варенье и компоты, сушили.
Что нельзя делать 25 августа:
- Нельзя в этот день устраивать шумные вечеринки и употреблять алкоголь.
- Запрещается ссориться с близкими людьми.
- Нельзя затевать серьезные разговоры и пытаться выяснять отношения.
- Запрещается отправляться на рыбалку.
- Нельзя отлынивать от работы.
Приметы на 25 августа:
- Если с утра на траве изморозь — урожай озимых будет хорошим.
- Если 25 августа день выдался пасмурным и дождливым — ясных теплых дней ранней осенью будет мало.
- Если кошка моет шерсть на голове — будет тепло и солнечно.
- Если на Фотю Поветенного ясно и тепло — уродится белый гриб.
- Фотя-Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт.
- Курительная трубка трещит при курении — к дождю.
- Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
- Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.