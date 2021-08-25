Яке свято 25 серпня: народні прикмети і заборони

25 серпня предки прозвали Фотя Поветенний.

У середу, 25 серпня, православні вшановують пам’ять святих Аникіта і Фотія. По-іншому свято називають День Святого вогню, Свято вогню.

Аникіт і Фотій доводилися один одному племінником і дядьком. Через відмову відректися від християнства їх жорстоко вбили, проте за своє життя вони зуміли обернути багатьох у віру. Крім цього, преподобний Фотій за життя вилікував багато людей.

У народі цей день був пов’язаний зі прибиранням нежитлових приміщень в селах і селах. Вважалося, що в цей день там може шкодити домовик.

До цього дня встигає черемха, тому починався збір ягоди, з якої робили настоянки, варили варення і компоти, сушили.

Що не можна робити 25 серпня:

Не можна в цей день влаштовувати гучні вечірки і вживати алкоголь.

Забороняється сваритися з близькими людьми.

Не можна затівати серйозні розмови і намагатися з’ясовувати відносини.

Забороняється відправлятися на рибалку.

Не можна ухилятися від роботи.

Прикмети на 25 серпня: