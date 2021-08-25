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Яке свято 25 серпня: народні прикмети і заборони

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Яке свято 25 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 24 серпня 2021, 16:34
Свято 25 серпня 2021

25 серпня предки прозвали Фотя Поветенний.

У середу, 25 серпня, православні вшановують пам’ять святих Аникіта і Фотія. По-іншому свято називають День Святого вогню, Свято вогню.

Аникіт і Фотій доводилися один одному племінником і дядьком. Через відмову відректися від християнства їх жорстоко вбили, проте за своє життя вони зуміли обернути багатьох у віру. Крім цього, преподобний Фотій за життя вилікував багато людей.

У народі цей день був пов’язаний зі прибиранням нежитлових приміщень в селах і селах. Вважалося, що в цей день там може шкодити домовик.

До цього дня встигає черемха, тому починався збір ягоди, з якої робили настоянки, варили варення і компоти, сушили.

Що не можна робити 25 серпня:

  • Не можна в цей день влаштовувати гучні вечірки і вживати алкоголь.
  • Забороняється сваритися з близькими людьми.
  • Не можна затівати серйозні розмови і намагатися з’ясовувати відносини.
  • Забороняється відправлятися на рибалку.
  • Не можна ухилятися від роботи.

Прикмети на 25 серпня:

  • Якщо з ранку на траві паморозь — урожай озимих буде хорошим.
  • Якщо 25 серпень, день видався похмурим і дощовим — ясних теплих днів ранньої осені буде мало.
  • Якщо кішка миє шерсть на голові — буде тепло і сонячно.
  • Якщо на Фотю Поветенного ясно і тепло — вродить білий гриб.
  • Фотя-Поветенний господареві спокою не дає — на повітку кличе.
  • Люлька тріщить при палінні — до дощу.
  • Півні втрачають пір’я в цей час — до затяжної осені.
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