"Вот твой кофе": Маша Ефросинина неожиданно прервала прямой эфир Сергея Притулы (видео)
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Телеведущая Маша Ефросинина принесла своему коллеге чашку кофе, не заметив, что он выступает в прямом эфире.
Украинский телеведущий Сергей Притула в прямом эфире одного из украинских телеканалов рассказал о своих впечатлениях от Марша защитников в Киеве. Однако эфир не обошелся без курьеза — на видео неожиданно появилась ведущая Маша Ефросинина, которая не заметила, что ее коллега выступает в прямом эфире.
Соответствующее видео опубликовали в Твиттере.
"А с кем это ты там разговариваешь, Сереж? Твой кофе, — сказала Ефросинина и обратилась к ведущим. — Приветствую! А это прямой эфир? Простите! Поздравляю с Днем Независимости!".
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