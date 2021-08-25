Укр

"Вот твой кофе": Маша Ефросинина неожиданно прервала прямой эфир Сергея Притулы (видео)

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
119
"Вот твой кофе": Маша Ефросинина неожиданно прервала прямой эфир Сергея Притулы (видео) Новость обновлена 25 августа 2021, 11:14
Сергей Притула

Телеведущая Маша Ефросинина принесла своему коллеге чашку кофе, не заметив, что он выступает в прямом эфире.

Украинский телеведущий Сергей Притула в прямом эфире одного из украинских телеканалов рассказал о своих впечатлениях от Марша защитников в Киеве. Однако эфир не обошелся без курьеза — на видео неожиданно появилась ведущая Маша Ефросинина, которая не заметила, что ее коллега выступает в прямом эфире.

Соответствующее видео опубликовали в Твиттере.

"А с кем это ты там разговариваешь, Сереж? Твой кофе, — сказала Ефросинина и обратилась к ведущим. — Приветствую! А это прямой эфир? Простите! Поздравляю с Днем Независимости!".

Ранее "Телеграф" писал о том, что ветеран АТО Валерий Вехтев сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца во время парада на День независимости.

Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Политика
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
Дата публикации
Категория
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины