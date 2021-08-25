"Вот твой кофе": Маша Ефросинина неожиданно прервала прямой эфир Сергея Притулы (видео)

Телеведущая Маша Ефросинина принесла своему коллеге чашку кофе, не заметив, что он выступает в прямом эфире.

Украинский телеведущий Сергей Притула в прямом эфире одного из украинских телеканалов рассказал о своих впечатлениях от Марша защитников в Киеве. Однако эфир не обошелся без курьеза — на видео неожиданно появилась ведущая Маша Ефросинина, которая не заметила, что ее коллега выступает в прямом эфире.

Соответствующее видео опубликовали в Твиттере.

"А с кем это ты там разговариваешь, Сереж? Твой кофе, — сказала Ефросинина и обратилась к ведущим. — Приветствую! А это прямой эфир? Простите! Поздравляю с Днем Независимости!".

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