Сергей Притула развеселил сеть "татуировкой" единорога на груди: "Когда у тебя есть 4-летняя дочь" (фото)

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который с юмором прокомментировал свою вакцинацию, в четверг, 12 августа, поднял настроение своим подписчикам с самого утра.

На официальной странице в Инстаграме шоумен опубликовал фото, на котором показывает веселый рисунок с розовым единорогом у себя на груди.

"Когда у тебя есть 4-летняя дочь", - подписал кадр телеведущий.

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Напомним, что Сергей Притула воспитывает троих детей. Старший сын Дмитрий (2008) родился в первом браке шоумена с Юлией Андрийчук. Летом 2015 года Притула женился на Екатерине Сопельник, которая подарила ему двоих дочек: Соломию, которая и разрисовала счастливого отца (2017) и Стефанию, которая появилась на свет 25 мая этого года.

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22 июня Притуле исполнилось 40 лет. На вечеринке в честь дня рождения телеведущего присутствовали Леся Никитюк, которая все время транслировала происходящее на мероприятии.