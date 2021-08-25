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"Твоя кава": Маша Єфросиніна несподівано перервала прямий ефір Сергія Притули (відео)

Автор
О. Броскова
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"Твоя кава": Маша Єфросиніна несподівано перервала прямий ефір Сергія Притули (відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 11:14
Сергій Притула

Телеведуча Маша Єфросиніна принесла своєму колезі чашку кави, не помітивши, що він виступає в прямому ефірі.

Український телеведучий Сергій Притула в прямому ефірі одного з українських телеканалів розповів про свої враження від Маршу захисників в Києві. Однак ефір не обійшовся без курйозу — на відео несподівано з’явилася ведуча Маша Єфросиніна, яка не помітила, що її колега виступає в прямому ефірі.

Відповідне відео було опубліковане у Твіттері.

"А з ким це ти там розмовляєш, Сергійку? Твоя кава, — сказала Єфросиніна і звернулася до ведучих. — Вітаю! А це прямий ефір? Вибачте! Вітаю з Днем Незалежності!".

Раніше "Телеграф" писав про те, що ветеран АТО Валерій Вехта зробив своїй коханій пропозицію руки і серця під час параду на День незалежності.

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