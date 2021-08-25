Анастасия Приходько впервые показала лицо 5-месячного сына (фото, видео)

Анастасия Приходько сфотографировала ребенка спящим и во время игры с ней.

Украинская певица Анастасия Приходько впервые показала лицо 5-месячного сына Луки.

Свежий кадр артистка опубликовала в своем Instagram.

На фотографиях сын Приходько еще совсем крохотный. Певица сфотографировала ребенка спящим и во время игры с ней.

"5 месяцев! Да это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотреться на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом, твои мама, папа, братик и сестричка", — подписала кадры Приходько.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" Анастасия Приходько рассказала, что ее уже 7 лет не приглашают выступать на государственные концерты ко Дню независимости. "Я уже привыкла к тому, что я как своя среди чужих в России, так и чужая среди своих в Украине. Если честно, я была немного шокирована, когда увидела список артистов. Я не выступаю 7 лет на государственных концертах ко Дню независимости Украины, поэтому я не удивилась", — отмечала певица.