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Анастасія Приходько вперше показала обличчя 5-місячного сина (фото, відео)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Анастасія Приходько вперше показала обличчя 5-місячного сина (фото, відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 17:17
Анастасія Приходько і її син Лука. Фото: Інстаграм Анастасії Приходько

Анастасія Приходько сфотографувала дитину сплячим і під час гри з нею.

Українська співачка Анастасія Приходько вперше показала обличчя 5-місячного сина Луки.

Свіжий кадр артистка опублікувала в своєму Instagram.

На фотографіях син Приходько ще зовсім крихітний. Співачка сфотографувала дитину уві сні і під час гри з нею.

"5 місяців! Так це ж ціле життя! Наш Лука! Неможливо надивитися на тебе. Неможливо надихатися тобою і просто ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є! Рости здоровим і міцним, наш малюк. Ми поруч, твої мама, папа, братик і сестричка ", — підписала кадри Приходько.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Анастасія Приходько розповіла, що її вже 7 років не запрошують виступати на державні концерти до Дня незалежності. "Я вже звикла до того, що я як своя серед чужих в Росії, так і чужа серед своїх в Україні. Якщо чесно, я була трохи шокована, коли побачила список артистів. Я не виступаю 7 років на державних концертах до Дня незалежності України, тому я не здивувалася ", — відзначала співачка.

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