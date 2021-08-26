"Во-первых, это красиво": фотограф из Одессы покоряет сеть красочными фото

Инна Симанович любит фотографировать девушек в образах сказочных созданий: эльфов, чародеек и фей.

Одесский фотограф Инна Симанович набирает популярность в сети благодаря своим красочным снимкам. Девушка делает яркие фото, которые вызывают восторг у пользователей.

Снимки она публикует в своем Instagram.

Так, ко Дню государственного флага Украины фотограф сделала яркие кадры с двумя девушками, позирующими в огромном сине-желтом флаге. А ко Дню независимости выбрала двух моделей с длинными волосами до пола, которых запечатлела в поле с рушниками в руках.

Фото: Инна Симанович

Фото: Инна Симанович

Также Симанович любит фотографировать девушек в образах сказочных созданий: эльфов, чародеек и фей.

Фото: Инна Симанович

Фото: Инна Симанович

Фото: Инна Симанович

"Во-первых, это красиво. Очень… Да, есть у нас талантливые люди... В Украине", — прокомментировал работы фотографа бывший нардеп Борислав Береза.

Ранее "Телеграф" писал о том, что снимок одесского фотографа Евгения Самученко появился на развороте британского журнала о путешествиях National Geographic Traveller.