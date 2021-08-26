"По-перше, це красиво": фотограф з Одеси підкорює мережу яскравими фото
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Інна Симанович любить фотографувати дівчат в образах казкових створінь: ельфів, чародійок і фей.
Одеський фотограф Інна Симанович набирає популярність в мережі завдяки своїм барвистим знімкам. Дівчина робить яскраві фото, які викликають захват у користувачів.
Знімки вона публікує у своєму Instagram.
Так, до Дня державного прапора України фотограф зробила яскраві кадри з двома дівчатами, що позують в величезному синьо-жовтому прапорі. А до Дня незалежності обрала двох моделей з довгим волоссям до підлоги, яких зобразила в поле з рушниками в руках.
Також Симанович любить фотографувати дівчат в образах казкових створінь: ельфів, чародійок і фей.
"По-перше, це красиво. Дуже ... Так, є у нас талановиті люди…В Україні", — прокоментував роботи фотографа колишній нардеп Борислав Береза.
Раніше "Телеграф" писав про те, що знімок одеського фотографа Євгена Самученко з’явився на розвороті британського журналу про подорожі National Geographic Traveller.
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