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"По-перше, це красиво": фотограф з Одеси підкорює мережу яскравими фото

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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"По-перше, це красиво": фотограф з Одеси підкорює мережу яскравими фото Новина оновлена 26 серпня 2021, 13:08
Знімок до Дня державного прапора України. Фото: Інна Симанович

Інна Симанович любить фотографувати дівчат в образах казкових створінь: ельфів, чародійок і фей.

Одеський фотограф Інна Симанович набирає популярність в мережі завдяки своїм барвистим знімкам. Дівчина робить яскраві фото, які викликають захват у користувачів.

Знімки вона публікує у своєму Instagram.

Так, до Дня державного прапора України фотограф зробила яскраві кадри з двома дівчатами, що позують в величезному синьо-жовтому прапорі. А до Дня незалежності обрала двох моделей з довгим волоссям до підлоги, яких зобразила в поле з рушниками в руках.

Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович

Також Симанович любить фотографувати дівчат в образах казкових створінь: ельфів, чародійок і фей.

Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович
Фото: Інна Симанович

"По-перше, це красиво. Дуже ... Так, є у нас талановиті люди…В Україні", — прокоментував роботи фотографа колишній нардеп Борислав Береза.

Раніше "Телеграф" писав про те, що знімок одеського фотографа Євгена Самученко з’явився на розвороті британського журналу про подорожі National Geographic Traveller.

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