Укр

"Бджілка 2.0": Алина Гросу представила новую версию своего хита (видео)

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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"Бджілка 2.0": Алина Гросу представила новую версию своего хита (видео) Новость обновлена 27 августа 2021, 13:28
Алина Гросу. Фото: пресс-служба

Впервые новую версию песни Алина исполнила на сольном концерте в Одессе.

Украинская певица Алина Гросу, которая сейчас выступает под сценическим именем GROSU, презентовала новую версию популярной песни. Легендарному хиту артистки уже исполнилось без малого 22 года.

Песня, исполненная на украинском языке в стиле хип-хоп, показывает повзрослевшую артистку. Девушка изменилась как внешне, так и внутренне. Первый раз обновленную композицию Алина исполнила на сольном концерте в Одессе. "Бджілка 2.0" стала сюрпризом для Алининых слушателей.

Алина Гросу представила песню в Одессе. Фото: пресс-служба Алины Гросу
Алина Гросу представила песню в Одессе. Фото: пресс-служба Алины Гросу

"Хочу отдать должное судьбоносному хиту, которому уже 22 года. Я очень ценю песню "Бджілка". Конечно, бывало, меня злило то, что постоянно просили и просят ее спеть, но уже давно смирилась с ее предназначением в моей жизни. Обновленная "Бджілка" — это совершенно новый взгляд на смысл песни, на аранжировку. Я давно вынашивала идею сделать ее кардинально другой, и, кажется, мне это удалось", — говорит Алина.

Отметим, что в комментариях под видео поклонники артистки пришли в восторг от новой версии старого хита. Гросу похвалили за то, что она вдохнула в песню новую жизнь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Алина Гросу закрутила роман с российским актером Романом Полянским. Артистка даже рассказала, чем зарабатывает ее избранник в Украине.

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