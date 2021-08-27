"Бджілка 2.0": Аліна Гросу представила нову версію свого хіта (відео)

Вперше нову версію пісні Аліна виконала на сольному концерті в Одесі.

Українська співачка Аліна Гросу, яка зараз виступає під сценічним ім’ям GROSU, презентувала нову версію популярної пісні. Легендарному хіту артистки вже виповнилося без малого 22 роки.

Пісня, виконана українською мовою в стилі хіп-хоп, показує вже дорослу артистку. Дівчина змінилася як зовні, так і внутрішньо. Перший раз оновлену композицію Аліна виконала на сольному концерті в Одесі. "Бджілка 2.0" стала сюрпризом для Аліниних слухачів.

Аліна Гросу представила пісню в Одесі. Фото: прес-служба Аліни Гросу

"Хочу віддати належне доленосному хіту, якому вже 22 роки. Я дуже ціную пісню "Бджілка". Звичайно, бувало, мене злило те, що постійно просили і просять її заспівати, але вже давно змирилася з її призначенням в моєму житті. Оновлена "Бджілка"- це абсолютно новий погляд на зміст пісні, на аранжування. Я давно виношувала ідею зробити її кардинально іншою, і, здається, мені це вдалося", — говорить Аліна.

Відзначимо, що в коментарях під відео шанувальники артистки прийшли в захват від нової версії старого хіта. Гросу похвалили за те, що вона вдихнула в пісню нове життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Аліна Гросу закрутила роман з російським актором Романом Полянським. Артистка навіть розповіла, чим заробляє її обранець в Україні.