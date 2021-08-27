"Да она же копия Маси": в сети обсуждают новую девушку скандального российского блогера Саши Шпака

Эпатажный блогер Александр Мещанский-Шпак впервые показал лицо своей новой избранницы.

Один из самых скандальных и эпатажных российских блогеров Александр Шпак, который ранее рассказал своим подписчикам о своей новой девушке, наконец-то показал, как она выглядит.

На своей странице в Инстаграм блогер опубликовал несколько совместных фото и видео со своей избранницей Дианой.

"Самая большая любовь" — подписал снимки Шпак.

Стоит отметить, что многие поклонники эпатажного блогера подметили, что его новая подруга ну уж очень напоминает предыдущую — экс-супругу Шпака Масю Шпак (Ирину Мещанскую), с которой он прожил в браке 6 лет.

Напомним, что Александр и Мася Шпак ошарашили заявлением о своем разводе в июне 2021 года, за что были раскритикованы их фанами за псевдо-идельные отношения, которые они показывали в сети.