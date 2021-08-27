"Так вона ж копія Масі": в мережі обговорюють нову дівчину скандального російського блогера Саші Шпака

Епатажний блогер Олександр Міщанський-Шпак вперше показав обличчя своєї нової обраниці.

Один з найскандальніших і епатажних російських блогерів Олександр Шпак, який раніше розповів своїм підписниками про свою нову дівчину, нарешті показав, як вона виглядає.

На своїй сторінці в Інстаграм блогер опублікував кілька спільних фото і відео зі своєю обраницею Діаною.

"Найбільша любов" — підписав знімки Шпак.

Варто відзначити, що багато шанувальників епатажного блогера помітили, що його нова подруга ну вже дуже нагадує попередню — екс-дружину Шпака Масю Шпак (Ірину Міщанську), з якою він прожив у шлюбі 6 років.

Нагадаємо, що Олександр і Мася Шпак приголомшили заявою про своє розлучення в червні 2021 року, за що були розкритиковані їх фанами за псевдо-ідельні відносини, які вони показували в мережі.