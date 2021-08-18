Самый скандальный российский блогер Саша Шпак показал новую девушку

Эпатажный блогер Александр Мещанский-Шпак познакомил подписчиков со своей новой избранницей.

Один из самых скандальных и эпатажных российских блогеров Александр Шпак и его супруга Мася Шпак (Ирина Мещанская) в июне 2021 года ошарашили сеть заявлением о своем разводе. Спустя 6 лет брака пара приняла решение разойтись.

Однако на этом "сюрпризы" не закончились. Спустя чуть больше 2-х месяцев после объявления о разводе, Александр представил своим подписчикам свою новую возлюбленную. Блогер опубликовал несколько совместных снимков со своей девушкой на своей странице в Инстаграм.

Известно, что девушку зовут Диана, а вот лица на фото не разглядеть за большими очками. Но факт остается фактом — у Шпака новая любовь.

"Каждый человек видит меня по-разному. Кто-то видел Зиной. Кто видит Халком" — пофилософствовал в подписи к снимкам Шпак.

Отметим, что за пару дней до этого, Александр уже интриговал фолловеров "влюбленными" постами. Но на фото были видны лишь руки или пара издалека.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярный российский блогер-миллионник Наталья Краснова потрясла фанов новостью о своем неожиданном замужестве. Возлюбленного Наталья скрывает от общественности и рассказывать подробности свой личной жизни тоже не собирается.