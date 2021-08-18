Укр

Самый скандальный российский блогер Саша Шпак показал новую девушку

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
72
Самый скандальный российский блогер Саша Шпак показал новую девушку Новость обновлена 18 августа 2021, 12:25
Александр Мещанский-Шпак

Эпатажный блогер Александр Мещанский-Шпак познакомил подписчиков со своей новой избранницей.

Один из самых скандальных и эпатажных российских блогеров Александр Шпак и его супруга Мася Шпак (Ирина Мещанская) в июне 2021 года ошарашили сеть заявлением о своем разводе. Спустя 6 лет брака пара приняла решение разойтись.

Однако на этом "сюрпризы" не закончились. Спустя чуть больше 2-х месяцев после объявления о разводе, Александр представил своим подписчикам свою новую возлюбленную. Блогер опубликовал несколько совместных снимков со своей девушкой на своей странице в Инстаграм.

Известно, что девушку зовут Диана, а вот лица на фото не разглядеть за большими очками. Но факт остается фактом — у Шпака новая любовь.

"Каждый человек видит меня по-разному. Кто-то видел Зиной. Кто видит Халком" — пофилософствовал в подписи к снимкам Шпак.

Отметим, что за пару дней до этого, Александр уже интриговал фолловеров "влюбленными" постами. Но на фото были видны лишь руки или пара издалека.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярный российский блогер-миллионник Наталья Краснова потрясла фанов новостью о своем неожиданном замужестве. Возлюбленного Наталья скрывает от общественности и рассказывать подробности свой личной жизни тоже не собирается.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет