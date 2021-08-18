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Найскандальніший російський блогер Саша Шпак показав нову дівчину

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Найскандальніший російський блогер Саша Шпак показав нову дівчину Новина оновлена 18 серпня 2021, 12:25
Олександр Міщанський-Шпак

Епатажний блогер Олександр Міщанський-Шпак познайомив підписників зі своєю новою обраницею.

Один з найскандальніших і епатажних російських блогерів Олександр Шпак і його дружина Мася Шпак (Ірина Міщанська) в червні 2021 року приголомшили мережу заявою про своє розлучення. Через 6 років шлюбу пара прийняла рішення розійтися.

Однак на цьому "сюрпризи" не закінчилися. Через трохи більше ніж 2 місяці після оголошення про розлучення, Олександр представив своїм підписникам свою нову кохану. Блогер опублікував кілька спільних знімків зі своєю дівчиною на своїй сторінці в Інстаграм.

Відомо, що дівчину звуть Діана, а ось лиця на фото не розгледіти за великими окулярами. Але факт залишається фактом — у Шпака нова любов.

"Кожна людина бачить мене по-різному. Хтось бачив Зіною. Хто бачить Халком" — пофілософствував в підписі до знімків Шпак.

Відзначимо, що за пару днів до цього, Олександр уже інтригував фоловерів "закоханими" постами. Але на фото було видно лише руки або пару здалеку.

Раніше, "Телеграф" писав, що популярний російський блогер-мільйонник Наталія Краснова вразила фанів новиною про своє несподіване заміжжя. Коханого Наталія приховує від громадськості і розповідати подробиці свого особистого життя теж не збирається.

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