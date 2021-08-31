Какой праздник 31 августа: народные приметы и запреты
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31 августа принято бережно относиться к лошадям.
В последний день лета, 31 августа, православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, которые прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью. Также в народе этот день называют Досевки, Лошадиный праздник.
Святых Фрола и Лавра считают покровителями лошадей. В день их памяти предки с особым почтением относились к этим животным: их старались хорошо накормить, вымывали, расчесывали и давали отдохнуть.
Хозяйки 31 августа солили огурцы и заготовляли их на зиму.
Что нельзя делать 31 августа:
- В этот день запрещено привлекать лошадей к работе.
- Замужним женщинам запрещено проводить вечер вне дома.
- Не рекомендуется в последний день лета сидеть без дела.
- Рыбалка и охота также сегодня под запретом.
- В этот день нельзя конфликтовать.
Народные приметы 31 августа
- Если кукушка в этот день замолчала, лето прощается, и грядут холода;
- Свежий воздух с утра – к затяжному ненастью;
- Если воздух над лесом посинел, значит, будет тепло;
- Низко стелются облака – к снежной зиме;
- Звёзды на небосводе особенно ярко мерцают на Фролов день – к приближающимся заморозкам.
- Лошадь фыркает и часто ногами перебирает – к плохой погоде.
- Жаркий день, а солнце за тучами спряталось – к дождю.
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