Какой праздник 31 августа: народные приметы и запреты

31 августа принято бережно относиться к лошадям.

В последний день лета, 31 августа, православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, которые прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью. Также в народе этот день называют Досевки, Лошадиный праздник.

Святых Фрола и Лавра считают покровителями лошадей. В день их памяти предки с особым почтением относились к этим животным: их старались хорошо накормить, вымывали, расчесывали и давали отдохнуть.

31 августа нужно с уважением относиться к лошадям

Хозяйки 31 августа солили огурцы и заготовляли их на зиму.

Что нельзя делать 31 августа:

В этот день запрещено привлекать лошадей к работе.

Замужним женщинам запрещено проводить вечер вне дома.

Не рекомендуется в последний день лета сидеть без дела.

Рыбалка и охота также сегодня под запретом.

В этот день нельзя конфликтовать.

Народные приметы 31 августа