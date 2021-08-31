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Какой праздник 31 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Какой праздник 31 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 30 августа 2021, 14:37
Праздник 31 августа

31 августа принято бережно относиться к лошадям.

В последний день лета, 31 августа, православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, которые прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью. Также в народе этот день называют Досевки, Лошадиный праздник.

Святых Фрола и Лавра считают покровителями лошадей. В день их памяти предки с особым почтением относились к этим животным: их старались хорошо накормить, вымывали, расчесывали и давали отдохнуть.

31 августа нужно с уважением относиться к лошадям
31 августа нужно с уважением относиться к лошадям

Хозяйки 31 августа солили огурцы и заготовляли их на зиму.

Что нельзя делать 31 августа:

  • В этот день запрещено привлекать лошадей к работе. 
  • Замужним женщинам запрещено проводить вечер вне дома. 
  • Не рекомендуется в последний день лета сидеть без дела.
  • Рыбалка и охота также сегодня под запретом.
  • В этот день нельзя конфликтовать.

Народные приметы 31 августа

  • Если кукушка в этот день замолчала, лето прощается, и грядут холода;
  • Свежий воздух с утра – к затяжному ненастью;
  • Если воздух над лесом посинел, значит, будет тепло;
  • Низко стелются облака – к снежной зиме;
  • Звёзды на небосводе особенно ярко мерцают на Фролов день – к приближающимся заморозкам.
  • Лошадь фыркает и часто ногами перебирает – к плохой погоде.
  • Жаркий день, а солнце за тучами спряталось – к дождю.
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