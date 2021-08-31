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Яке свято 31 серпня: народні прикмети і заборони

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Яке свято 31 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 30 серпня 2021, 14:37
Свято 31 серпня

31 серпня прийнято дбайливо ставитися до коней.

В останній день літа, 31 серпня, православна церква вшановує пам’ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра, які прославилися своїм архітектурним мистецтвом, умінням зцілювати і щедрістю. Також в народі цей день називають Досівки, Кінське свято.

Святих Фрола і Лавра вважають покровителями коней. У день їх пам’яті предки з особливою повагою ставилися до цих тварин: їх намагалися добре нагодувати, вимивали, розчісували і давали відпочити.

31 серпня потрібно з повагою ставитися до коней
31 серпня потрібно з повагою ставитися до коней

Господині 31 серпня солили огірки і заготовляли їх на зиму.

Що не можна робити 31 серпня:

  • У цей день заборонено залучати коней до роботи.
  • Заміжнім жінкам заборонено проводити вечір поза домом.
  • Не рекомендується в останній день літа сидіти без діла.
  • Риболовля та полювання також сьогодні під забороною.
  • У цей день не можна конфліктувати.

Народні прикмети 31 серпня

  • Якщо зозуля в цей день замовкла, літо прощається, і настають холоди;
  • Свіже повітря з ранку — до затяжної негоди;
  • Якщо повітря над лісом посинів, значить, буде тепло;
  • Низько стеляться хмари — до сніжної зими;
  • Зірки на небосхилі особливо яскраво мерехтять на Фролов день — наближаються заморозки.
  • Кінь фиркає і часто ногами перебирає — до поганої погоди.
  • Жаркий день, а сонце за хмарами сховалося — до дощу.
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