Яке свято 31 серпня: народні прикмети і заборони
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31 серпня прийнято дбайливо ставитися до коней.
В останній день літа, 31 серпня, православна церква вшановує пам’ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра, які прославилися своїм архітектурним мистецтвом, умінням зцілювати і щедрістю. Також в народі цей день називають Досівки, Кінське свято.
Святих Фрола і Лавра вважають покровителями коней. У день їх пам’яті предки з особливою повагою ставилися до цих тварин: їх намагалися добре нагодувати, вимивали, розчісували і давали відпочити.
Господині 31 серпня солили огірки і заготовляли їх на зиму.
Що не можна робити 31 серпня:
- У цей день заборонено залучати коней до роботи.
- Заміжнім жінкам заборонено проводити вечір поза домом.
- Не рекомендується в останній день літа сидіти без діла.
- Риболовля та полювання також сьогодні під забороною.
- У цей день не можна конфліктувати.
Народні прикмети 31 серпня
- Якщо зозуля в цей день замовкла, літо прощається, і настають холоди;
- Свіже повітря з ранку — до затяжної негоди;
- Якщо повітря над лісом посинів, значить, буде тепло;
- Низько стеляться хмари — до сніжної зими;
- Зірки на небосхилі особливо яскраво мерехтять на Фролов день — наближаються заморозки.
- Кінь фиркає і часто ногами перебирає — до поганої погоди.
- Жаркий день, а сонце за хмарами сховалося — до дощу.
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