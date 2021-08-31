Яке свято 31 серпня: народні прикмети і заборони

31 серпня прийнято дбайливо ставитися до коней.

В останній день літа, 31 серпня, православна церква вшановує пам’ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра, які прославилися своїм архітектурним мистецтвом, умінням зцілювати і щедрістю. Також в народі цей день називають Досівки, Кінське свято.

Святих Фрола і Лавра вважають покровителями коней. У день їх пам’яті предки з особливою повагою ставилися до цих тварин: їх намагалися добре нагодувати, вимивали, розчісували і давали відпочити.

31 серпня потрібно з повагою ставитися до коней

Господині 31 серпня солили огірки і заготовляли їх на зиму.

Що не можна робити 31 серпня:

У цей день заборонено залучати коней до роботи.

Заміжнім жінкам заборонено проводити вечір поза домом.

Не рекомендується в останній день літа сидіти без діла.

Риболовля та полювання також сьогодні під забороною.

У цей день не можна конфліктувати.

Народні прикмети 31 серпня