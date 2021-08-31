Последний день лета: красивые открытки и поздравления в стихах
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Не забудьте отправить своим друзьям поздравление с последним днем лета.
Лето подходит к завершению. 31 августа — не только последний день месяца, но и последний день самого теплого сезона в году. Однако не стоит унывать по этому поводу, лучше отправьте своим друзьям красивую открытку к последнему дню лета, ведь в следующем году оно обязательно будет даже ярче и веселее, чем в этом.
"Телеграф" также подготовил для вас открытки о приходе осени.
Последний день лета: открытки и картинки
Поздравления с последним днем лета
Вот и лето пролетело незаметно,
Было оно ласковым, тёплым и приветливым,
Ароматом сладостным воздух наполняло,
Отдыхом курортным приятно удивляло.
С последним летним днём поздравляю,
Удачи вам на будущее желаю,
Пусть в воспоминаниях лето возвращается,
Пусть мечта заветная сбывается.
***
Напоследок в лете искупайся,
Я скажу – «Еще раз, возвращайся»,
Лето не успело надоесть,
Ждем тебе, на этом мечте, здесь.
Крайний день для солнечной погоды,
И изменится прикольная погода,
Осень с желтизной опять придет,
Ну, а лето, как всегда уйдет.
Буду его снова вспоминать,
Ну, прощай, не будем провожать.
***
Я нарисую на песке ногами лето,
И пусть застынут солнца силуэты,
Оно уходит и пробудет где-то,
Жаль, что устроена вот так планета.
Последний день, а я уже скучаю,
А кто-то уже осень приглашает,
Мне лето, только лето по душе,
Но предлагаю не грустить тебе.
Его проводим и забудем обо всем,
Как будто лето – это сладкий сон.
***
Оставьте лето насовсем, я умоляю,
Когда на улице тепло, я улыбаюсь,
Когда приходят холода, то я рыдаю,
Когда на улице зима, сильней страдаю.
Последний летний, теплый день опять уходит,
А я останусь навсегда в него влюбленным,
И может быть, опять вернусь в частичку лета,
И буду снова тем теплом, я вновь согретый.
***
Ранее "Телеграф" также писал, какой будет погода в последний день лета.
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