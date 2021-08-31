Последний день лета: красивые открытки и поздравления в стихах

Не забудьте отправить своим друзьям поздравление с последним днем лета.

Лето подходит к завершению. 31 августа — не только последний день месяца, но и последний день самого теплого сезона в году. Однако не стоит унывать по этому поводу, лучше отправьте своим друзьям красивую открытку к последнему дню лета, ведь в следующем году оно обязательно будет даже ярче и веселее, чем в этом.

"Телеграф" также подготовил для вас открытки о приходе осени.

Последний день лета: открытки и картинки

Открытки с последним днем лета

Открытки с последним днем лета

Открытки с последним днем лета

Открытки с последним днем лета

Открытки с последним днем лета

Открытки с последним днем лета

Открытки с последним днем лета

Поздравления с последним днем лета

Вот и лето пролетело незаметно,

Было оно ласковым, тёплым и приветливым,

Ароматом сладостным воздух наполняло,

Отдыхом курортным приятно удивляло.

С последним летним днём поздравляю,

Удачи вам на будущее желаю,

Пусть в воспоминаниях лето возвращается,

Пусть мечта заветная сбывается.

***

Напоследок в лете искупайся,

Я скажу – «Еще раз, возвращайся»,

Лето не успело надоесть,

Ждем тебе, на этом мечте, здесь.

Крайний день для солнечной погоды,

И изменится прикольная погода,

Осень с желтизной опять придет,

Ну, а лето, как всегда уйдет.

Буду его снова вспоминать,

Ну, прощай, не будем провожать.

***

Я нарисую на песке ногами лето,

И пусть застынут солнца силуэты,

Оно уходит и пробудет где-то,

Жаль, что устроена вот так планета.

Последний день, а я уже скучаю,

А кто-то уже осень приглашает,

Мне лето, только лето по душе,

Но предлагаю не грустить тебе.

Его проводим и забудем обо всем,

Как будто лето – это сладкий сон.

***

Оставьте лето насовсем, я умоляю,

Когда на улице тепло, я улыбаюсь,

Когда приходят холода, то я рыдаю,

Когда на улице зима, сильней страдаю.

Последний летний, теплый день опять уходит,

А я останусь навсегда в него влюбленным,

И может быть, опять вернусь в частичку лета,

И буду снова тем теплом, я вновь согретый.

***

Ранее "Телеграф" также писал, какой будет погода в последний день лета.