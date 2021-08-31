Останній день літа: красиві листівки і привітання у віршах
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Не забудьте відправити своїм друзям привітання з останнім днем літа.
Літо добігає кінця. 31 серпня — не тільки останній день місяця, а й останній день найтеплішого сезону у році. Однак не варто сумувати з цього приводу, краще надішліть своїм друзям красиву листівку до останнього дня літа, адже в наступному році воно обов’язково буде навіть яскравішим і веселішим, ніж в цьому.
"Телеграф" також підготував для вас листівки про прихід осені.
Останній день літа: листівки і картинки
Привітання з останнім днем літа
З останнім днем літа тебе вітаю,
Хоч, може, і хочеться тільки сумувати,
Адже літо вже позаду, але я знаю,
Що осінь є за що любити!
Нехай ця пора лише приносить удачу
І золота стільки, як листя в траві,
І радості багато, і щастя на додачу,
І супер-ідей мільйон в голові!
***
В останній день літа бажаю я вам
Любові і надії, і віри!
Нехай ллються дощі, як бальзам на душу,
А життя дарує щастя премʼєри!
Нехай хмари проходять, а сонячне світло
У віконце пробитися прагне
І нехай в цю осінь, як яскравий букет,
Гарне щось трапиться!
***
Вітаю з останнім днем літа!
Море, сонце, спека! Всім пока!
І прогулянки майже до світанку,
Хвилі, чайки і багато піску!
Нехай осінь дарує тобі багато
Задоволення, радості, сил,
Щоб влітку знову ж таки в дорогу -
До моря, сонця і вітру поспішав!
***
Останній літній день теплом своїм зігріє
І серце занудьгує по сонячних днів.
На небі частіше хмари і раніше вечоріє,
Квітів вже не вистачає веселим метеликам.
Але попереду дорога, що вистелена листвою
Осінніх яскравих листя і вологістю дощів.
І гріх не захоплюватися такою красотою
У денному сяйві світла або серед вогнів.
Бажаємо без побоювання ступити на шлях прекрасний
Обіцяє незвіданість і радість від перемог.
А щоб не нудьгувати по днях з ясною погодою,
Візьми з собою в допомогу від літа чудовий світ.
Бажаємо зарядитися теплом його надовго,
Подолати граючись заповітну щабель.
І до життя нехай чарівної веде твоя дорога,
Витоком її стане – останній літній день.
***
Раніше "Телеграф" також писав, якою буде погода в останній день літа.
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