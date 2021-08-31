Останній день літа: красиві листівки і привітання у віршах

Не забудьте відправити своїм друзям привітання з останнім днем літа.

Літо добігає кінця. 31 серпня — не тільки останній день місяця, а й останній день найтеплішого сезону у році. Однак не варто сумувати з цього приводу, краще надішліть своїм друзям красиву листівку до останнього дня літа, адже в наступному році воно обов’язково буде навіть яскравішим і веселішим, ніж в цьому.

"Телеграф" також підготував для вас листівки про прихід осені.

Останній день літа: листівки і картинки

Листівки з останнім днем літа

Листівки з останнім днем літа

Листівки з останнім днем літа

Листівки з останнім днем літа

Листівки з останнім днем літа

Листівки з останнім днем літа

Листівки з останнім днем літа

Привітання з останнім днем літа

З останнім днем літа тебе вітаю,

Хоч, може, і хочеться тільки сумувати,

Адже літо вже позаду, але я знаю,

Що осінь є за що любити!

Нехай ця пора лише приносить удачу

І золота стільки, як листя в траві,

І радості багато, і щастя на додачу,

І супер-ідей мільйон в голові!

***

В останній день літа бажаю я вам

Любові і надії, і віри!

Нехай ллються дощі, як бальзам на душу,

А життя дарує щастя премʼєри!

Нехай хмари проходять, а сонячне світло

У віконце пробитися прагне

І нехай в цю осінь, як яскравий букет,

Гарне щось трапиться!

***

Вітаю з останнім днем літа!

Море, сонце, спека! Всім пока!

І прогулянки майже до світанку,

Хвилі, чайки і багато піску!

Нехай осінь дарує тобі багато

Задоволення, радості, сил,

Щоб влітку знову ж таки в дорогу -

До моря, сонця і вітру поспішав!

***

Останній літній день теплом своїм зігріє

І серце занудьгує по сонячних днів.

На небі частіше хмари і раніше вечоріє,

Квітів вже не вистачає веселим метеликам.

Але попереду дорога, що вистелена листвою

Осінніх яскравих листя і вологістю дощів.

І гріх не захоплюватися такою красотою

У денному сяйві світла або серед вогнів.

Бажаємо без побоювання ступити на шлях прекрасний

Обіцяє незвіданість і радість від перемог.

А щоб не нудьгувати по днях з ясною погодою,

Візьми з собою в допомогу від літа чудовий світ.

Бажаємо зарядитися теплом його надовго,

Подолати граючись заповітну щабель.

І до життя нехай чарівної веде твоя дорога,

Витоком її стане – останній літній день.

***

Раніше "Телеграф" також писав, якою буде погода в останній день літа.