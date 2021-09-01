"Не называет себя "кобылой": Ольгу Фреймут раскритиковали в сети за советы для "настоящих леди"

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Автор
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Оля Фреймут Новость обновлена 01 сентября 2021, 16:18
Оля Фреймут

По словам Ольги Фреймут, девушка должна всегда тщательно следить за осанкой и взглядом.

Телеведущая Ольга Фреймут носит гордое звание знатока этикета. Звезда активно делится своими советами в соцсетях и часто рассказывает, как должна вести себя настоящая леди.

Вот и в новом посте в Инстаграм Ольга рассказала, как себя ведут "высококлассные леди". По словам ведущей, девушка должна тщательно следить за осанкой и взглядом. Также нужно обращать внимание на речь. Фреймут убеждена, что истинная леди не будет "пищать, как крыса" или называть себя "жирной коровой и кобылой".

"Леди никогда не жалуется и не ноет. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром", — поучает ведущая.

Не всем пользователям сети однако советы ведущей пришлись по вкусу. Многие из них указали на то, что очень трудно всю жизнь жить в таком режиме и ни на что не жаловаться. По их мнению, такие советы больше подходят роботу, а не женщине.

"Получился робот, а не живая женщина. А счастлива ли панна в таком зажатом со всех сторон образе?", "А может "леди" тоже человек и имеет право быть такой, какой она есть?", "Это какой-то универсальный солдат получается", "Напоминает леди из немого кино", — пишут пользователи.

Напомним, ранее Ольга Фреймут призналась, что в 18 лет подделала документы, чтобы получить работу в отеле.

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