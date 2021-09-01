"Не називає себе "кобилою": Ольгу Фреймут розкритикували в мережі за поради для "справжніх леді"

За словами Ольги Фреймут, дівчина повинна завжди ретельно стежити за поставою і поглядом.

Телеведуча Ольга Фреймут носить горде звання знавця етикету. Зірка активно ділиться своїми порадами в соцмережах і часто розповідає, як повинна вести себе справжня леді.

Ось і в новому пості в Інстаграм Ольга розповіла, як себе ведуть "висококласні панни". За словами ведучої, дівчина повинна ретельно стежити за поставою і поглядом. Також потрібно звертати увагу на мову. Фреймут переконана, що справжня леді не буде "пищати, як щур" або називати себе "жирною коровою і кобилою".

"Леді ніколи не скаржиться і не ниє. Навіть якщо у неї був поганий ранок, посварилася з коханим, замерзла, отримала штраф за перевищення швидкості, вона не ділиться бідою зі світом", — повчає ведуча.

Не всім користувачам мережі однак поради ведучої припали до смаку. Багато з них вказали на те, що дуже важко все життя жити в такому режимі і ні на що не скаржитися. На їхню думку, такі поради більше підходять роботу, а не жінці.

"Вийшов робот, а не жива жінка. А чи щаслива панна в такому затиснутому з усіх боків образі?", "А може "леді" теж людина і має право бути такою, якою вона є?", "Це якийсь універсальний солдат виходить","Нагадує леді з німого кіно", — пишуть користувачі.

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зізналася, що в 18 років підробила документи, щоб отримати роботу в готелі.