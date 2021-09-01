День пожилых людей 2021: красивые и трогательные открытки с праздником

Не забудьте поздравить своих любимых бабушек и дедушек с этим замечательным праздником.

В пятницу, 1 октября, мы отмечаем не только приход первого месяца осени, но и такой замечательный праздник как День пожилых людей. В 2021-м году весь мир отметит этот праздник в 31-й раз.

Дата для такого праздника выбрана неслучайно, ведь старость многие считают также золотой порой, временем, когда можно отдохнуть, замедлиться и насладиться пережитыми яркими моментами. Именно поэтому для празднования Дня пожилого человека выбрали дату в самый разгар осеннего сезона. Резолюцию о том, что датой праздника назначается 1 октября Генассамблея ООН приняла в 1990-м году.

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Этот праздник был основан для того, чтобы привлечь внимание к проблемам пожилых людей, например, к медецинскому и социальному обеспечению.

"Телеграф" собрал для вас яркие и трогательные открытки к этому празднику, чтобы вы могли напомнить своим бабушкам и дедушкам, как сильно вы их любите.

Открытки с Днем пожилого человека

Открытки с Днем пожилого человека

Открытки с Днем пожилого человека

Открытки с Днем пожилого человека

Открытки с Днем пожилого человека

Открытки с Днем пожилого человека

Ранее "Телеграф" также публиковал поздравительные открытки с Днем учителя. Не забудьте поздравить свою первую учительницу с этим прекрасным праздником, даже если вы уже выпустились из школы.