День пожилых людей 2021: красивые и трогательные открытки с праздником
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Не забудьте поздравить своих любимых бабушек и дедушек с этим замечательным праздником.
В пятницу, 1 октября, мы отмечаем не только приход первого месяца осени, но и такой замечательный праздник как День пожилых людей. В 2021-м году весь мир отметит этот праздник в 31-й раз.
Дата для такого праздника выбрана неслучайно, ведь старость многие считают также золотой порой, временем, когда можно отдохнуть, замедлиться и насладиться пережитыми яркими моментами. Именно поэтому для празднования Дня пожилого человека выбрали дату в самый разгар осеннего сезона. Резолюцию о том, что датой праздника назначается 1 октября Генассамблея ООН приняла в 1990-м году.
Этот праздник был основан для того, чтобы привлечь внимание к проблемам пожилых людей, например, к медецинскому и социальному обеспечению.
"Телеграф" собрал для вас яркие и трогательные открытки к этому празднику, чтобы вы могли напомнить своим бабушкам и дедушкам, как сильно вы их любите.
Открытки с Днем пожилого человека
Ранее "Телеграф" также публиковал поздравительные открытки с Днем учителя. Не забудьте поздравить свою первую учительницу с этим прекрасным праздником, даже если вы уже выпустились из школы.
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