С 1 октября! Красивые открытки и поздравления с новым месяцем осени

Не забудьте поздравить своих друзей с новым осенним месяцем.

Вот и наступил первый день нового месяца осени. В этом месяце нас ждет много праздников, как государственных, так и церковных. Кроме того, украинцев порадуют в октябре дополнительные выходные. Именно поэтому приходу нового месяца нельзя не радоваться. Давайте поздравим друг друга с приходом этой замечательной поры.

"Телеграф" собрал для вас красочные и яркие открытки с 1-м октября.

Открытки с 1 октября

Открытки с 1 октября

Открытки с 1 октября

Открытки с 1 октября

Открытки с 1 октября

Открытки с 1 октября

Ранее "Телеграф" писал, каким трем знакам Зодиака сказочно повезет в октябре. Например, среди счастливчиков окажутся Скорпионы, которым звезды обещают успехи на работе и в личной жизни.