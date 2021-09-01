С 1 октября! Красивые открытки и поздравления с новым месяцем осени
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Не забудьте поздравить своих друзей с новым осенним месяцем.
Вот и наступил первый день нового месяца осени. В этом месяце нас ждет много праздников, как государственных, так и церковных. Кроме того, украинцев порадуют в октябре дополнительные выходные. Именно поэтому приходу нового месяца нельзя не радоваться. Давайте поздравим друг друга с приходом этой замечательной поры.
"Телеграф" собрал для вас красочные и яркие открытки с 1-м октября.
Открытки с 1 октября
Ранее "Телеграф" писал, каким трем знакам Зодиака сказочно повезет в октябре. Например, среди счастливчиков окажутся Скорпионы, которым звезды обещают успехи на работе и в личной жизни.
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