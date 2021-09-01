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З 1 жовтня! Красиві листівки і поздоровлення з новим місяцем осені

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня

Не забудьте привітати своїх друзів з новим осіннім місяцем.

Ось і настав перший день нового місяця осені. У цьому місяці нас чекає багато свят, як державних, так і церковних. Крім того, українців порадують у жовтні додаткові вихідні. Саме тому приходу нового місяця не можна не радіти. Давайте привітаємо один одного з приходом цієї чудової пори.

"Телеграф" зібрав для вас барвисті і яскраві листівки з 1-м жовтня.

Листівки з 1 жовтня

Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня
Листівки з 1 жовтня

Раніше "Телеграф" писав, яким трьом знакам Зодіаку казково пощастить в жовтні. Наприклад, серед щасливчиків виявляться Скорпіони, яким зірки обіцяють успіхи на роботі і в особистому житті.

Теги:
#Жовтень #Листівки #1 жовтня
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