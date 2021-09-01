День людей похилого віку 2021: красиві і зворушливі листівки зі святом
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Не забудьте привітати своїх улюблених бабусь і дідусів з цим чудовим святом.
У п’ятницю, 1 жовтня, ми відзначаємо не лише прихід першого місяця осені, але і таке чудове свято як День людей похилого віку. В 2021-му році весь світ відзначить це свято в 31-й раз.
Дата для такого свята вибрана не випадково, адже старість багато хто вважає також золотою порою, часом, коли можна відпочити, сповільнитися і насолодитися пережитими яскравими моментами. Саме тому для святкування День людей похилого віку вибрали дату в розпал осіннього сезону. Резолюцію про те, що датою свята призначається 1 жовтня Генасамблея ООН прийняла в 1990-му році.
Це свято було засновано для того, щоб привернути увагу до проблем людей похилого віку, наприклад, до Медичне та соціального забезпечення.
"Телеграф" зібрав для вас яскраві і зворушливі листівки до цього свята, щоб ви могли нагадати своїм бабусям і дідусям, як сильно ви їх любите.
Листівки до Дня людей похилого віку
Раніше "Телеграф" також публікував вітальні листівки з Днем вчителя. Не забудьте привітати свою першу вчительку з цим прекрасним святом, навіть якщо ви вже випустилися зі школи.
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