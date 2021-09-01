Рус

День людей похилого віку 2021: красиві і зворушливі листівки зі святом

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
День людей похилого віку відзначають 1 жовтня
День людей похилого віку відзначають 1 жовтня

Не забудьте привітати своїх улюблених бабусь і дідусів з цим чудовим святом.

У п’ятницю, 1 жовтня, ми відзначаємо не лише прихід першого місяця осені, але і таке чудове свято як День людей похилого віку. В 2021-му році весь світ відзначить це свято в 31-й раз.

Дата для такого свята вибрана не випадково, адже старість багато хто вважає також золотою порою, часом, коли можна відпочити, сповільнитися і насолодитися пережитими яскравими моментами. Саме тому для святкування День людей похилого віку вибрали дату в розпал осіннього сезону. Резолюцію про те, що датою свята призначається 1 жовтня Генасамблея ООН прийняла в 1990-му році.

Це свято було засновано для того, щоб привернути увагу до проблем людей похилого віку, наприклад, до Медичне та соціального забезпечення.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві і зворушливі листівки до цього свята, щоб ви могли нагадати своїм бабусям і дідусям, як сильно ви їх любите.

Листівки до Дня людей похилого віку

Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку
Листівки до Дня людей похилого віку

Раніше "Телеграф" також публікував вітальні листівки з Днем вчителя. Не забудьте привітати свою першу вчительку з цим прекрасним святом, навіть якщо ви вже випустилися зі школи.

Теги:
#Міжнародний день людей похилого віку #Листівки #День людей похилого віку
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Україна
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні
Дата публікації
Категорія
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Минуло всього 5 років: як Лукашенко проміняв Україну на Путіна
Дата публікації
Категорія
Сергій Притула
Партія Притули: з ким і за чиї гроші шоумен повертається в політику
Дата публікації
Категорія
Військкомат - ілюстративне фото
Чи воювали в "Вітчизняній війні" батьки сьогоднішніх призовників і кому на руку фейкові анкети?
Дата публікації
Категорія
В Україні готуються до старту опалювального сезону.
Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не підвищаться до весни — президент дав слово