День людей похилого віку 2021: красиві і зворушливі листівки зі святом

Не забудьте привітати своїх улюблених бабусь і дідусів з цим чудовим святом.

У п’ятницю, 1 жовтня, ми відзначаємо не лише прихід першого місяця осені, але і таке чудове свято як День людей похилого віку. В 2021-му році весь світ відзначить це свято в 31-й раз.

Дата для такого свята вибрана не випадково, адже старість багато хто вважає також золотою порою, часом, коли можна відпочити, сповільнитися і насолодитися пережитими яскравими моментами. Саме тому для святкування День людей похилого віку вибрали дату в розпал осіннього сезону. Резолюцію про те, що датою свята призначається 1 жовтня Генасамблея ООН прийняла в 1990-му році.

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Це свято було засновано для того, щоб привернути увагу до проблем людей похилого віку, наприклад, до Медичне та соціального забезпечення.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві і зворушливі листівки до цього свята, щоб ви могли нагадати своїм бабусям і дідусям, як сильно ви їх любите.

Листівки до Дня людей похилого віку

Листівки до Дня людей похилого віку

Листівки до Дня людей похилого віку

Листівки до Дня людей похилого віку

Листівки до Дня людей похилого віку

Листівки до Дня людей похилого віку

Раніше "Телеграф" також публікував вітальні листівки з Днем вчителя. Не забудьте привітати свою першу вчительку з цим прекрасним святом, навіть якщо ви вже випустилися зі школи.