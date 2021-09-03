Победительница "Холостяка-5" вышла замуж: кто стал ее избранником (фото)

Девушка пошла под венец в роскошном свадебном платье от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

Для финалисток романтического реалити "Холостяк" уже давно стало традицией выходить замуж не за героев шоу. Вот и победительница 5-го сезона шоу Марина Кищук не стала исключением. Девушка участвовала в проекте, когда героем был Сергей Мельник, но вот замуж вышла она не за него.

Кадрами со своей свадьбы, которая состоялась 2 сентября, девушка поделилась в Инстаграм.

Марина Кищук

Торжественная церемония состоялась на берегу моря в Одессе. Празднование проходило в шикарном ресторане, оформленном в голубых тонах. Девушка пошла под венец в роскошном свадебном платье от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

Избранником Марины стал программист Google Олег Ивонин. Он сделал Кищук предложение в Дубае спустя 4 месяца после знакомства. До него Кищук была в отношениях с румынским миллионером Алексом Худитаном, но в октябре 2020 года пара распалась.

В проекте "Холостяк" Марина Кищук победила в 2015 году. Тогда девушка была простой учительницей. С Сергеем Мельником она рассталась через полгода после победы на шоу.

Отметим, что в августе этого года бывшая возлюбленная главного героя шоу "Холостяк-3" Ирина Скорикова вышла замуж. Имя избранника она не раскрыла.