Переможниця "Холостяка-5" вийшла заміж: хто став її обранцем (фото)

Дівчина пішла під вінець в розкішній весільній сукні від українського дизайнера Оксани Мухи.

Для фіналісток романтичного реаліті "Холостяк" вже давно стало традицією виходити заміж не за героїв шоу. Ось і переможниця 5-го сезону шоу Марина Кіщук не стала винятком. Дівчина брала участь в проекті, коли героєм був Сергій Мельник, але ось заміж вийшла вона не за нього.

Кадрами зі свого весілля, яка відбулася 2 вересня, дівчина поділилася в Інстаграм.

Марина Кіщук

Урочиста церемонія відбулася на березі моря в Одесі. Святкування проходило в шикарному ресторані, оформленому в блакитних тонах. Дівчина пішла під вінець в розкішній весільній сукні від українського дизайнера Оксани Мухи.

Обранцем Марини став програміст Google Олег Ивонин. Він зробив Кіщук пропозицію в Дубаї через 4 місяці після знайомства. До нього Кіщук була у стосунках з румунським мільйонером Алексом Худітаном, але в жовтні 2020 року пара розпалася.

У проекті "Холостяк" Марина Кіщук перемогла в 2015 році. Тоді дівчина була простою вчителькою. З Сергієм Мельником вона розлучилася через півроку після перемоги на шоу.

Відзначимо, що в серпні цього року колишня кохана головного героя шоу "Холостяк-3" Ірина Скорикова вийшла заміж. Ім’я обранця вона не розкрила.