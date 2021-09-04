Снимите это немедленно: 3 главных антитренда осени
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Всеми любимые массивные кроссовки этой осенью потеряли свою актуальность.
Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять главных антитрендов в одежде этой осенью.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".
Массивные кроссовки
Они долгое время были на пике популярности, но этой осенью уже не актуальны.
Джинсы с дырками
Джинсы с множественными большими дырками и вырезами на коленях уже не актуальны. По выражению Андре Тана, "в этом уже даже не хоронят".
Оверсайз
Объемные худи и оверсайз одежда тоже больше не в моде. Вместо этого сейчас актуальны объемные и удлиненные рукава.
Также Андре Тан назвал главные ошибки в гардеробе у женщин и мужчин. По его словам, это сочетание четырех и более цветов, когда надевается "все лучшее сразу", плохо подобранная обувь и аксессуары, слишком яркий макияж в утреннее и дневное время.
Ранее Андре Тан рассказал, что будет в тренде этой осенью и зимой.
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