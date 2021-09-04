Снимите это немедленно: 3 главных антитренда осени

Всеми любимые массивные кроссовки этой осенью потеряли свою актуальность.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять главных антитрендов в одежде этой осенью.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

Массивные кроссовки

Массивные кроссовки в антитрендах

Они долгое время были на пике популярности, но этой осенью уже не актуальны.

Джинсы с дырками

Выбирайте более закрытые модели

Джинсы с множественными большими дырками и вырезами на коленях уже не актуальны. По выражению Андре Тана, "в этом уже даже не хоронят".

Оверсайз

Оверсайз больше не в моде

Объемные худи и оверсайз одежда тоже больше не в моде. Вместо этого сейчас актуальны объемные и удлиненные рукава.

Также Андре Тан назвал главные ошибки в гардеробе у женщин и мужчин. По его словам, это сочетание четырех и более цветов, когда надевается "все лучшее сразу", плохо подобранная обувь и аксессуары, слишком яркий макияж в утреннее и дневное время.

Ранее Андре Тан рассказал, что будет в тренде этой осенью и зимой.